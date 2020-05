(DIRE) Roma, 27 Mag. – L’aula della Camera ha approvato il decreto legge recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche’ interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. I si’ sono stati 269, i no 193 e gli astenuti 9. Il provvedimento passa ora all’esame del Senato. (Vid/ Dire) 12:14