Fase2. Salvini a Tridico: In 2 mln ancora senza Cig

Lo dice il segretario della Lega Matteo Salvini, entrando all’Inps per un incontro col presidente Pasquale Tridico, a cui “portiamo alcune proposte della Lega per tagliare la burocrazia, per coprire tutte le imprese e i dipendenti perche’ nell’ultimo decreto sono coperte solo nove settimane da qui a fine ottobre e invece sono 21 settimane. Sono proposte, emendamenti, consigli, ordini del giorno dei parlamentari della Lega perche’ gli italiani non aspettino piu’ altri mesi per avere quello che e’ loro diritto. Ricordo che se ci avessero ascoltato a marzo- conclude Salvini- adesso tutti avrebbero gia’ incassato l’assegno. Purtroppo per milioni di Italiani non e’ ancora cosi'”. (Anb/ Dire) 12:33