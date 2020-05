Mafia, pizzo e voti, 8 arresti a Palermo

09.20 – Importante operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo contro il noto mandamento di Misilmeri-Belmonte-Mezzagno, dominante in alcune zona del palermitano. I militari impegnati nell’operazione Cassandra, hanno eseguito 8 arresti dei quali: 6 in carcere e 2 ai domiciliari. Secondo gli investigatori dell’Arma, il clan programmava, tra le altre cose, di realizzare anche una lista civica ed entrare al Comune di Misilmeri, piccolo centro del palermitano. Le accuse, a vario titolo, per i coinvolti nel blitz dei Carabinieri sono: associazione mafiosa e concorso esterno in associazione mafiosa, estorsione aggravata dal metodo mafioso e violazione della sorveglianza speciale.

