Censura Social: Zuckerberg e Trump in contrasto

Mark Zuckerberg, magnate e realizzatore del Social Network “Facebook”, commenta la stretta sui social media del Presidente Americano, Donald Trump, dicendo che “la censura non è una soluzione”. La polemica nasce da un tweet postato dal Presidente Trump su Twetter, bollato come “non attendibile”. L’ira del presidente si scaglia verso un provvedimento ad hoc per i Social Network. Il fondatore di Facebook e proprietario di altri famosi e utilizzati Social, Zuckerberg, dichiara a Fox News che “non sembra essere una giusta reazione da parte del governo censurare una piattaforma perché si è preoccupati della censura”.

