DL rilancio. Falcomatà: Premier ha accettato nostre proposte

“Al più presto Ministero delle Finanze individui risorse”

(DIRE) Roma, 28 Mag. – “Insieme con i colleghi sindaci abbiamo sottolineato al Premier, che ha accettato tutte le nostre richieste, che le misure fino ad oggi previste per la ripresa sociale ed economica dei territori non bastano. Servono piu’ risorse e strumenti normativi piu’ incisivi, per velocizzare le procedure e sburocratizzare i processi su tre aspetti fondamentali”. Cosi’ il sindaco metropolitano di Reggio Calabria Giuseppe Falcomata’, delegato Anci per il Mezzogiorno, commenta l’esito dell’incontro con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. “Le nostre priorita’ – ha aggiunto – hanno riguardato i buoni spesa, il sostegno alle famiglie e alle imprese, la sospensione del patto di stabilita’, la sospensione dei piani di riequilibrio, l’attribuzione di poteri commissariali ai sindaci per le opere pubbliche e ulteriori 3 miliari di euro ai Comuni”. “Ci aspettiamo che all’impegno personale del presidente Conte, che ha accettato tutte le nostre priorita’, adesso seguano i fatti. Al piu’ presto – ha concluso Falcomata’ – il ministero delle Finanze deve individuare norme e risorse per mettere a disposizione i 3 miliardi indispensabili per far fronte ai servizi essenziali per i cittadini”. (Mav/Dire) 19:12