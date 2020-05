12:53 – L’Inps comunica che fino al 27 Maggio 2020 i cittadini e i patronati hanno presentato per il reddito d’emergenza circa 100.258 domande, mentre sono state 44.266 quelle per indennità per i lavoratori domestici. L’estensione della cooperazione applicativa ha permesso l’aumento delle richieste da parte dei patronati.

SM