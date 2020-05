Reggio Calabria. Caracciolo: “Aiutare in modo concreto le nostre attività economiche”

Ho sollecitato il Presidente del Consiglio e il Presidente della Commissione Programmazione e Servizi Generali affinché sia calendarizzata la mia proposta di riduzione della TARI depositata ormai quasi un mese fa presso il Comune di Reggio Calabria. Sono convinta che occorra aiutare in modo concreto le nostre attività economiche e che si debba lavorare in modo sinergico per raggiungere un obiettivo comune, che è il bene della Città. Infatti, come chiarito anche dall’ANCI, è nella potestà comunale applicare delle agevolazioni alla TARI, correlate agli effetti della stessa emergenza da Coronavirus. A luglio il bilancio dovrà essere approvato e come ho ribadito più volte nelle sedi opportune occorre un lavoro serio e concreto che coinvolga tutte le parti politiche affinché si addivenga a soluzioni ottimali per il nostro tessuto economico, fortemente danneggiato dall’emergenza Covid-19. Nell’attesa di capire anche quale siano le intenzioni del Governo rispetto ai bilanci comunali è indubbio che non si possa rimanere fermi ma che si debbano studiare le soluzioni ottimali per una pronta ripresa della Città!

Mary Caracciolo

Capogruppo Forza Italia Comune Reggio Calabria