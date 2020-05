(DIRE) Roma, 29 Mag. – “Riducendo l’imposizione fiscale, con 13 miliardi si aiuterebbero dieci milioni di famiglie italiane. La spesa iniziale si trasformerebbe in maggior introito per lo Stato. E’ una visione diversa della vita rispetto a redditi di cittadinanza e assistenzialismo”. Cosi’ Matteo Salvini, in una diretta facebook per presentare il disegno di legge della Lega sulla flat tax. (Sor/Dire) 11:40