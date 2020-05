USA. Trump vara stretta sui social network

Trump firma l’ordine esecutivo per togliere lo scudo penale alle piattaforme dei vari social network accusati di censura. Il provvedimento è stato ritenuto necessario dopo l’ultima vicenda che ha visto un post del Presidente degli Stati Uniti d’America essere corretto “d’ufficio” da Twitter. La stretta sui social network si è resa necessaria in quanto rei, secondo Donald Trump, di fare “cartello” e di fare politica contro i conservatori, alterando così la libertà d’espressione democraticamente riconosciuta. In realtà i social controllano una vasta parte della comunicazione e possono con diversi strumenti a loro disposizione influire sulla stessa in maniera arbitraria. Ieri anche, Mark Zuckerberg il proprietario di Facebook si era espresso sula vicenda e contro la censura.

