A Giugno potrebbero essere 7 milioni gli italiani in vacanza in giro per il Paese

Il settore del turismo, importantissimo nella voce del PIL italiano ha già perso,solo negli ultimi 3 mesi, circa 20 miliardi di euro di incasso e oltre 81 milioni di presenze. Un piccolo dato confortante per gli addetti ai lavori del settore potrebbe arrivare dalle previsioni di Coldiretti per il mese di Giugno. In base alle analisi di settore circa 7 milioni di italiani, che prima andavano all’estero nello stesso periodo considerato, adesso potrebbero decidere di trascorrere le vacanze in Italia. Ancora un’incognita la presenza degli stranieri sul territorio nazionale.

