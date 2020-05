ASI Calabria. Sport all’aperto

È il momento della ripartenza. Così, dopo “Asi sport in casa” che, lanciata da Reggio Calabria, ha riscosso un grandissimo successo in tutta Italia, il comitato sportivo regionale torna con una nuova iniziativa: “Asi sport in piazza”. Proseguono dunque le attività di Asi Calabria, del presidente Giuseppe Melissi, che con la sezione provinciale, coordinata dal Presidente Fabio Gatto, non solo propone, ma addirittura rilancia la formula vincente con nuove attività, adeguate a questa moderata riapertura. La Calabria diviene così centro propulsore di iniziative di rilancio, sostegno, promozione, dell’attività sportiva in ogni sua forma, quale importante strumento di diffusione di valori altamente formativi.

Un vero e proprio villaggio sportivo per ripartire con rinnovato spirito grazie allo sport, straordinario veicolo di benessere psicofisico, mettendo insieme elementi vitali quali l’aria aperta e lo spirito di gruppo, del quale, dopo un duro lokdown, si sente tanto bisogno. Pilates, danze caraibiche, capoeira, animazione social, le attività previste dal palinsesto, che si svolgeranno tutti i pomeriggi, dalle 18 alle 20, a partire dal 3 giugno. Location che ospiterà il Villaggio, lo Sporting Club di Bocale, che coprirà tutta l’area sud della nostra bella Reggio. Asi sport in piazza parte, dunque, da Reggio sud per arrivare, prossimamente, a coinvolgere anche il centro cittadino.

Un occhio di riguardo Asi lo riserva alle precauzioni, che in questo momento non sono mai troppe, prevedendo un rigido sistema di attuazione dei protocolli sanitari anticovid. Quindi: sanificazione di tutte le aree, disinfezione e igienizzazione degli attrezzi dopo ogni utilizzo, distanziamento sociale, installazione in ogni area di dispenser per igienizzante mani, attenta gestione di flussi in entrata ed uscita. Così, nella massima sicurezza, si apre questa nuova fase di ripresa, grazie allo staff di Asi, alle società affiliate che operano sul territorio, che con i propri istruttori hanno aderito all’iniziativa del Comitato. Per informazioni e sottoscrizioni degli abbonamenti il primo giugno sarà aperta la segreteria dello Sporting club Bocale, e sarà sempre possibile rivolgersi al numero 370.1525923