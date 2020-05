L’hub logistico di Zalando, la società di e-commerce con sede in Germania a Berlino, ha annunciato nuove assunzioni nel settore degli operatori di magazzino, per un numero complessivo di circa cento posizioni. L’hub è situato a Nogarole Rocca, in provincia di Verona. In vista delle assunzioni, il centro per l’impiego di Villafranca ha organizzato per Venerdì 5 Giugno un incontro informativo online nel corso del quale sarà presentata ai candidati l’offerta occupazionale. L’incontro si terrà sotto forma di webinar sulla piattaforma Google Meet a partire dalle 9. Per partecipare è sufficiente registrarsi su Eventbrite fino ad esaurimento dei posti disponibili. A tutti gli utenti registrati verrà inviato il link a cui collegarsi per partecipare al webinar e le istruzioni operative. Zalando è un’azienda specializzata nella vendita online di scarpe, vestiti e altri accessori. Creata nel 2008, offre il suo servizio di rivendita in 17 stati in Europa.

fonte — https://www.cliclavoro.gov.it/Clicomunica/News/2020/Pagine/Posizioni-aperte-presso-Zalando.aspx