Reggio Calabria. Sommersi dai rifiuti! “Cataste” alte anche 3 metri

Reggio Calabria è invasa dai rifiuti. Agli angoli di ogni abitazione, palazzo o condominio giacciono non raccolti numerosi sacchi di immondizia oltre ai normali mastelli della raccolta differenziata. Uno scempio per un territorio che di per se è già molto provato dal degrado urbano, soprattutto appena ci si allontana dal centro storico (un esempio lampante è il manto stradale pericolosamente dissestato o diverse aree verdi che giacciono in totale abbandono). Nella foto l’immagini del quartiere di Modena nella zona di Reggio Calabria Nord, un rione con diverse problematiche che non è mai riuscito a risolvere l’emergenza rifiuti, come abbiamo documentato anche in passato, ma che adesso è proprio sommerso come si vede nella foto scattata questa mattina. Immondizia e rifiuti di ogni genere lasciati sulla carreggiata della strada che hanno raggiunto, in alcune parti, l’altezza di oltre 3 metri per una lunghezza di oltre 100. Insomma simil una discarica a cielo aperto alla quale è stato più volte appiccato il fuoco. Ma sono tante le zone al momento nelle stesse condizioni, un altro esempio è la strada adiacente al campo da baseball sul Viale Calabria ma ne potremmo fare a decine. Nonostante le lamentele dei reggini che da giorni invadono inferociti le pagine dei social network e gli articoli pubblicati da varie testate il problema dei rifiuti non raccolti rimane irrisolto anzi si aggrava di ora in ora. Chi di dovere si scomodi subito per arginare olezzo, degrado con annesso rischio sanitario.

