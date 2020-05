ilsalottodipaolacanale: non solo wedding ma anche salute, bellezza e benessere

Prosegue con grande successo #Ilsalottodipaolacanale, il social format ideato dalla nota Wedding & Corporate Event che si differenzia per la ricchezza dei contenuti e la varietà degli argomenti

Paola Canale, Wedding & Corporate Event, consulente in galateo aziendale e responsabile per la Calabria di Etiquette Italy, ha dato il via al nuovo social format, #ilsalottodipaolacanale, un luogo virtuale nel quale accoglie i suoi ospiti provenienti dai comparti più disparati ma uniti dalla volontà di comunicare le innovazioni nel proprio settore e suggerire, ispirare e consigliare i follower di Paola. Da Aprile 2020 infatti, si susseguono con crescente attenzione gli appuntamenti virtuali sul canale Instagram di Paola Canale che, con la passione e la competenza che da sempre la contraddistinguono, coinvolge sapientemente il suo pubblico innovando, divertendo ed informando al contempo. Una perfetta padrona di casa capace di argomentare le tematiche più disparate, appassionando gli ospiti ed il pubblico. Le dirette de #ilsalottodipaolacanale ci fanno scoprire una personalità poliedrica capace di sperimentare eleganza, cultura e sensibilità, grazie alla sua esperienza come consulente in galateo aziendale e responsabile per la Calabria di Etiquette Italy.

Ho iniziato quasi per gioco – afferma Paola Canale – per poter rimanere in contatto con i numerosi professionisti con i quali collaboro e con i miei follower ed invece ho riscontrato sin dall’inizio un’importante attenzione ed un forte coinvolgimento da parte del pubblico, oltre che una grande adesione da parte di tutti gli ospiti. Tutto questo mi ha convito a proseguire e rendere #ilsalottodipaolacanale un social format in grado di diventare un appuntamento fisso per interagire ed interfacciarmi con il pubblico. Sono felice ed emozionata per questo importante risultato e ringrazio tutti coloro che, con grande affetto, mi seguono e mi supportano nella mia professione”.

Le dirette de #Ilsalottodipaolacanale si susseguono dal giovedì al sabato e sino ad ora si sono alternati affermati Chef, importanti manager, affermati medici, creativi, artisti e stilisti, tutti animati dal desiderio di apportare la propria esperienza e competenza al pubblico di Paola, soprattutto in un momento così particolare e delicato come quello che stiamo attraversando a causa del Covid-19. Appuntamento fisso il sabato alle ore 19.00 con il mondo del food: Paola Canale infatti, forte della sua esperienza nel settore dei ricevimenti, ospita l’insegnante di enogastronomia Arturo Caracciolo e, insieme, propongono ogni volta differenti ricette, una più gustosa e sfiziosa dell’altra, mentre il giovedì ed il venerdì, sempre alle ore 19.00, sarà possibile conoscere i prestigiosi ospiti che Paola seleziona con grande cura ed attenzione.

Tra gli autorevoli personaggi che sono stati accolti nel #salottodipaolacanale si sono susseguiti: Simona Artanidi, founder di Etiquette Italy, Michele Torpedine, manager de Il Volo, la naturopata Carmen Cimino, il Dott. Mario Nigro, medico e psicoterapeuta, il Dott. Domenico Tromba, endocrinologo, Noemi Azzurra Neto dell’Acqua, stilista per Davida, Giorgia Albanese titolare de La Vie En Blanc Atelier, Agnese Ferraro, founder sposiamoci in Calabria, Maria Serena Patriarca, giornalista, Travel Vlogger Web Tv Viaggi e Volti Discovery e Carlotta Santandrea, tanguera e compositrice, solo per citarne alcuni.

Attraverso le dirette è così possibile entrare nel “mondo” di Paola Canale, interagire con lei e con i suoi ospiti e conoscere dettagli di stile, eleganza e creatività. La splendida dimora storica “Villa del Cavaliere”, infine, raffinata location per eventi e sede calabrese di Etiquette Italy è la perfetta scenografia che fa da cornice proprio alle dirette dedicate con la stessa Etiquette.

