Turismo. Salvini: In Europa non ci vogliono? Viviamo nel Paese più bello del mondo

(DIRE) Roma, 31 Maggio – “Più di venti Stati europei non vogliono turisti italiani (o impongono controlli e paletti) mentre alcuni giornali del Nord Europa addirittura ci insultano? Nessun problema. Abbiamo la fortuna e l’orgoglio di vivere nel Paese più bello del mondo. Cultura, ambiente, monumenti, enogastronomia, montagne e spiagge, mari e laghi: ai turisti di tutto il mondo dico che sono i benvenuti, mentre agli italiani che potranno riposarsi per qualche giorno chiedo di stare in Italia, quest’anno più che mai”. Lo scrive su Facebook Matteo Salvini.

(Vid/ Dire) 13:55 31-05-20