Coronavirus. Il 3 audizioni su pazienti e sperimentazioni con plasma

Alle 17,30 in videoconferenze e diretta webtv

(DIRE) Roma, 1 Giu. – Mercoledi’ 3 Giugno, alle ore 17.30, la Commissione Affari sociali svolge, in videoconferenza, le seguenti audizioni sulla sperimentazione in atto per il trattamento dei pazienti affetti da Covid-19 con il plasma e sulle altre sperimentazioni in corso: – Giuseppe Novelli, professore ordinario di genetica medica presso l’Universita’ degli studi di Roma ‘Tor Vergata’; – Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell’Istituto nazionale malattie infettive ‘Lazzaro Spallanzani’ di Roma; – Arnaldo Andreoli, direttore della Uoc di riabilitazione specialistica presso l’ospedale Sacco di Milano; – Alberto Villani, responsabile della Uoc di pediatria generale e malattie infettive presso l’ospedale Bambino Gesu’ di Roma. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo fa sapere l’ufficio stampa della Camera. (Com/Pol/ Dire) 11:05