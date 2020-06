Floyd, USA. Coprifuoco in 40 città per arginare scontri e saccheggi

Continua l’ondata di protesta seguita alla morte dell’afroamericano George Floyd in molte città degli Stati Uniti, tanto da far mobilitare, in almeno 14 stati dei 50, gli uomini della Guardia Nazionale. Gli agenti sono intervenuti nelle zone delle proteste violente utilizzando anche proiettili di gomma, ci sono stati circa 200 arresti. Sono 40 le città degli USA che hanno imposto il coprifuoco per evitare scontri, saccheggi e quant’altro nelle ore notturne. Nella giornata di ieri a Philadelphia diversi manifestanti hanno dato alle fiamme due auto della polizia. A New York pare sia stata arrestata, tra i manifestanti fermati dalla Polizia, anche la 25enne figlia del Sindaco. Lo scrive il New York Post, citando le forze dell’ordine. E’ dell’ultima ora la notizia, diffusa dalla CNN, in base a cui la Polizia del dipartimento di Houston vuole scortare il feretro di George Floyd per il ritorno a casa, in Texas, come forma di rispetto morto dopo l’arresto a Minneapolis.

Fabrizio Pace