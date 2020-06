Radio Touring104: il 3 Giugno ospite di Momenti Neroarancio, il fantastico gruppo della Viola 1992-93

Mercoledì 3 Giugno alle 21.10 celebreremo gli uomini che hanno regalato alla città, la più bella ed intensa stagione cestistica. Sarà ospite di una puntata speciale di Momenti Neroarancio gran parte di quel fantastico gruppo della Viola 1992-93 targata Panasonic.

Quella del famoso scippo di Treviso, la squadra che aveva le carte in regola per giocarsi lo scudetto in un’era in cui il torneo italiano era (NBA ESCLUSA)…probabilmente il più competitivo e dove tanti campioni erano le colonne portanti di squadre che hanno dato vita ad un campionato entusiasmante…Bill Wennigton, Terry Teagle, Rick Mahorn, Antonio Davis ma c’erano anche Europei del calibro di Toni Kukoc, Pedrag Danilovic, Sasha Bodiroga, Dino Radja, Djordievic..La nostra Viola si era attrezzata riportando nel continente il principe del parquet Alexander Volkov e un americano che, dopo qualche anno, sarebbe stato centro titolare di una squadra cliente fissa dei playoff NBA: Dean Garrett. Oltre a questi due fuoriclasse, c’era un’ossatura formata da gente di grande spessore tecnico ed umano: il capitano Sandro Santoro, il guerriero Donato Avenia, il primo grande argentino Hugo Sconochini, il sesto uomo Tiziano Lorenzon, il bombardiere Roberto Bullara, l’arcigno Marco Spangaro, il sempre utile Giorgio Rifatti, il lungo Paolo Giuliani. Un gruppo guidato da uno dei più grandi allenatori italiani della storia, quel Carlo Recalcati che ha vinto tre scudetti in tre città diverse e che ha portato la nazionale italiana ad un passo dalla medaglia d’oro olimpica supportato dal suo vice Gianni Benedetto a da uno staff tecnico di alto livello…altri tempi, altri uomini; una pallacanestro che non c’è più, ma che speriamo possa ritornare. Uomini che hanno permesso al basket di diventare una delle discipline più importanti a Reggio Calabria…con una squadra ed una società diventate un simbolo cittadino. Un lavoro straordinario fatto da uno straordinario Presidente, da ottimi dirigenti e da una famiglia che ha regalato il nome e tanta parte della propria esistenza alla pallacanestro reggina…la famiglia Viola. Mercoledì sera.. alle 21.10 ci saranno quasi tutti i protagonisti di quella stagione…in diretta ci sarà il presidente Scambia, coach Recalcati, il vice Benedetto, Santoro, Avenia, Bullara, la super stella di quel magnifico gruppo Sasha Volkov, e soprattutto avremo dopo tanto tempo il giudice Viola che tornerà per regalare a tutti noi qualche ricordo inedito della sua splendida creatura. Ci saranno i contributi video di tutto il roster della squadra oltre naturalmente a tutti i protagonisti che fuori dal campo hanno contribuito a rendere unica quella stagione; tutti insieme per la prima volta dopo quasi trent’anni. Ci sarà tanta emozione e nostalgia…per una serata indimenticabile… Ci sarà Video Touring a raccontarvi tutto questo. Non perdetevi questa emozione.

Mercoledì 3 giugno ore 21.10 in diretta su:

Video Touring canale 655 del digitale terrestre

in streaming www.videotouring655.com

Sulla pagina facebook radiotouring104