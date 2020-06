Tanzania. Si torna a scuola. Cominciano i ragazzi delle superiori

(DIRE) Roma, 1 Giu. – In Tanzania gli studenti delle scuole superiori e delle universita’ tornano per la prima volta in aula dopo oltre due mesi grazie a una riduzione nel numero dei contagi da Covid-19 a livello nazionale. Gli istituti erano stati chiusi a Marzo per arginare la diffusione del nuovo coronavirus. I primi a fare rientro in aula, oggi, sono stati gli allievi dell’ultimo anno delle superiori. La ripresa delle lezioni e’ disciplinata dalle nuove linee guida diffuse dal ministero della Salute nei giorni scorsi. Per ridurre i rischi di contagio le scuole dovranno far rispettare il distanziamento e controllare anche la distribuzione di asciugamani tra gli studenti. I ragazzi con sintomi compatibili con quelli del Covid-19 dovranno comunque essere sottoposti al test diagnostico prima di tornare a frequentare le lezioni. Alcuni atenei che sono serviti per ospitare le persone sottoposte a quarantena dovranno invece aspettare almeno 72 ore dall’ultima dimissione di una persona in isolamento. Obbligatoria la sanificazione degli ambienti. Il governo del presidente John Magufuli ha fatto sapere che nei prossimi giorni, qualora dovesse continuare il calo nel numero dei casi confermati, si potrebbe procedere alla riapertura anche delle scuole primarie e secondarie. (Est/ Dire) 12:09