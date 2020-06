2 Giugno. Salvini: Mattarella chiede unità? Da noi proposte al Governo

Non ci possono essere lavoratori italiani dimenticati

(DIRE) Roma, 2 Giugno – “Siamo qui a nome degli italiani dimenticati e discriminati”, dichiara Matteo Salvini alla stampa durante la manifestazione del 2 giugno a Roma, in camicia bianca e mascherina tricolore al collo. Il segretario della Lega si scaglia contro “il pregiudizio” manifestato dal governo “nei confronti del privato, dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti”. E allora, “non ci possono essere lavoratori italiani dimenticati”, ripete tornando sulle parole di Mattarella. “Ha chiesto unità e collaborazione? Allora noi da queste piazze portiamo delle proposte. Trasformiamo queste proposte in emendamenti e suggerimenti al Governo – prosegue – capisco la rabbia ma dobbiamo costruire un percorso che porti l’Italia lontano senza dover aspettare aiuti esterni, che tanto non arrivano”, conclude. (Sor/Dire) 11:19 02-06-20