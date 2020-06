Congo. Nuova epidemia di ebola nel quadrante Nord-Ovest del Paese, almeno 4 decessi

La Repubblica Democratica del Congo ha oggi ufficializzato, per voce del suo ministro della Sanità, Eteni Longondo, la notizia che una nuova epidemia da ebola, l’undicesima verificatasi nel paese è in atto. Sembra che abbia già causato almeno 4 vittime nella zona a Nord-Ovest dello stato. Il paese era già flagellato ad altre latitudini da casi di febbre emorragica mai svaniti del tutto. L’ Ebola in Congo, in meno di due anni, ha causato oltre duemila vittime. Un nuovo dramma per il grande stato centro-africano in un momento in cui nel mondo non è ancora sconfitto il covid-19.

