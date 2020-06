Fase 2. Gelmini: da Governo troppi errori, non ascolta opposizioni

(DIRE) Roma, 2 Giu. – “Non e’ al governo che dobbiamo il fatto che l’Italia si e’ rimessa in cammino. L’Italia si e’ rimessa in cammino nonostante il governo e non grazie al governo”. Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo ad una manifestazione del centrodestra a Milano. “Oggi non e’ il giorno delle polemiche. Pero’ vogliamo dire forte e chiaro che da domani inizia una fase nuova. Con la fine del lockdown deve tornare anche la politica. La buona politica: quella che risponde ai cittadini del proprio operato, quella che dipende dal consenso popolare espresso in libere elezioni. Il Governo in questi mesi non ha mai ascoltato la voce delle opposizioni, la voce di chi rappresenta la maggioranza degli italiani. E che di fronte ad una crisi di proporzioni mai viste ha scelto responsabilmente di favorire in ogni modo la soluzione dei problemi degli italiani. Abbiamo messo in mano a questo esecutivo la cifra di 80 miliardi di euro: l’equivalente di tre manovre finanziarie. Se quei soldi non sono arrivati se non in minima parte nell’economia reale, non e’ frutto del caso. È la conseguenza di errori che sono stati compiuti da un governo che non ha una visione di Paese e che non ha minimamente idea delle difficolta’ concrete dei cittadini”, conclude. (Com/Tar/ Dire) 15:54 02-06-20