Morta a 37 anni la sorella di Rino Gattuso

E’ morta alla prematura età di 37 anni Francesca Gattuso, sorella dell’allenatore del Napoli Rino Gattuso famoso calciatore calabrese Campione del Milan e della Nazionale Italiana. Francesca era stata ricoverata dopo un malore nel mese di Febbraio. Gattuso ha lasciato tempestivamente gli allenamenti del Napoli a Castel Volturno per andare a Varese. Di seguito il messaggio della società tramite il sito e gli account ufficiali: “Aurelio De Laurentiis con la moglie Jacqueline e i figli Luigi, Edoardo e Valentina, i dirigenti, lo staff tecnico, la squadra, tutta la Ssc Napoli e la Filmauro, abbracciano forte Rino Gattuso e partecipano al suo immenso dolore per la scomparsa della sorella Francesca“. Alla stessa maniera anche il Milan ha espresso pubblicamente il suo cordoglio alla famiglia Gattuso tramite i canali socia: “Francesca Gattuso ha affrontato la malattia con la stessa carica e la stessa solarità con cui ha vissuto Milanello e il Milan ogni giorno. Rino, il tuo immenso dolore e quello della tua famiglia è anche il nostro. Riposa in pace cara Francesca”.

