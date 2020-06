Pisa, droga: Spaccio di eroina. Un arresto

Comando Provinciale di Pisa – Pisa , 02/06/2020 08:53

A Pisa, nella trascorse ore pomeridiane, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio dedicato al contrasto della droga, hanno tratto in arresto un 49enne, per spaccio di stupefacenti. Più nel dettaglio, i militari operanti hanno sorpreso l’uomo nell’atto di cedere una dose di meno di mezzo grammo di eroina ad un soggetto del posto; la successiva perquisizione personale ha consentito di rinvenire u 3 ulteriori dosi del medesimo stupefacente del peso complessivo di 1 grammo e la somma di euro 30. Arrestato, è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa di essere giudicato, domattina, con rito direttissimo.