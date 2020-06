Trasporti. FS: da domani controllo temperatura, presentarsi in anticipo

Aggiornate le linee guida, misurazione su media e lunga percorrenza

(DIRE) Roma, 2 Giu. – “Da domani, Mercoledì 3 Giugno, nelle stazioni ferroviarie italiane dell’alta velocita’ diventa obbligatoria la misurazione della temperatura corporea per tutti i passeggeri che si mettono in viaggio sui treni della media e lunga percorrenza, AV e InterCity”. Lo precisa una nota di Fs. Il provvedimento, spiega, “aggiorna le linee guida stabilite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e si aggiunge alle varie azioni intraprese per il contenimento del Covid-19. Tra queste ingressi e percorsi dedicati e distanziamento interpersonale. Dal 3 giugno a chi si sposta con i treni Alta Velocita’ e InterCity, nel caso sia rilevata una temperatura superiore ai 37,5° C non sara’ consentito l’accesso a bordo”. Il Gruppo FS Italiane raccomanda quindi “ai viaggiatori di presentarsi in stazione per tempo, in anticipo rispetto alla partenza del proprio treno, per consentire un agevole svolgimento dei controlli senza determinare assembramenti. Dal 3 giugno diventano 80 le Frecce e 48 gli InterCity in circolazione sulle principali direttrici del Paese, insieme a 4.653 corse regionali”. (Com/Tar/ Dire) 20:10 02-06-2