USA. Floyd: morto soffocato è il referto dall’autopsia privata

00.55 – “Morto per asfissia dovuta a compressione del collo e della schiena“. E’ questo il referto finale dell’autopsia indipendente che la famiglia di George Floyd ha fatto eseguire dopo che quella fatta dall’ufficio legale della contea di Hennepin aveva escluso l’asfissia dovuta allo schiacciamento. Due responsi in totale contrasto l’uno con l’altro che non fanno prevedere nulla di buono per le prossime ore. In queste ore intanto il capo della Polizia di Louisville, in Kentucky, è stato licenziato dopo che alcuni dei suoi agenti, Domenica scorsa, hanno sparato contro i manifestanti uccidendo un afroamericano. La tensione sociale è ulteriormente aumentata nel Paese a Stelle e Strisce tanto che anche l’autorità della città di New York ha deciso il coprifuoco, oltre che il raddoppio della presenza di Polizia (circa 8.000 agenti per le strade). La Casa Bianca ha reso noto che il Donald Trump, parlerà alla Nazione dal giardino delle Rose riguardo le proteste scaturite dopo la morte di George Floyd.

