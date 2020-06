USA, Trump: “Mobiliterò l’esercito statunitense per fermare i disordini e l’illegalità”

09.15 – Il Presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump, garantisce che farà tutto il necessario, anche mobilitare l’esercito USA, per riportare la situazione sotto controllo. Sfruttando le proteste scaturite dalla drammatica morte dell’afroamericano George Floyd, su cui le Forze dell’Ordine stanno indagando, gruppi di anarchici e gruppi di estrema sinistra si sono infiltrati tra i manifestanti pacifici, saccheggiando e portando violenza a persone e cose. Esasperando gli animi fomentando le proteste ed aumentando la situazione di rischio già presente a causa della pandemia da covid-19. Trump nel suo discorso alla Casa Bianca ha esortato i governatori, (soprattutto quelli democratici nei loro stati le proteste più violente), a “prendere il controllo delle strade” tramite l’utilizzo della Guardia nazionale, oppure sarà impiegato l’esercito per risolvere velocemente la situazione. I violenti “saranno arrestati e perseguiti” conclude Donald Trump. Anche il Bureau si è mobilitata per la risoluzione del problema evidenziando la presenza di soggetti che sfruttano i manifestanti per seminare violenza e odio. “Per aiutarci a identificare gli attori che istigano attivamente alla violenza a seguito della morte di George Floyd, l’FBI accetta suggerimenti e media digitali che descrivono incontri violenti che circondano i disordini civili che stanno accadendo in tutto il paese”, questo il messaggio diffuso sui social sulla pagina Twitter ufficiale.

Fabrizio Pace