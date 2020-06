Aeroporti. A Bari primo volo da Milano dopo riapertura regioni

Passeggeri giunti per lavoro o ricongiungimenti familiari

(DIRE) Bari, 3 Giu. – Sono atterrati nell’aeroporto di Bari alle undici i passeggeri del volo Alitalia partito da Milano-Malpensa nel giorno della riapertura dei confini tra le regioni. La gran parte dei passeggeri e’ arrivata in Puglia per motivi di lavoro o semplicemente per riabbracciare i familiari. “È una sensazione bellissima tornare dopo piu’ di tre mesi”, ha detto uno di loro dopo aver varcato l’area controlli. Trolley alla mano, mascherine sul volto i viaggiatori del volo si sono sentiti “sicuri a bordo perche’ sono state rispettate tutte le norme anti contagio”. “Arrivo dalla Lombardia e sono tranquillo.

Sono qui per lavoro”, ha spiegato un altro dei passeggeri che ha ammesso di “non aver ancora scaricato l’app Immuni”. “Ho continuato a lavorare per la mia azienda farmaceutica: e’ stato un brutto periodo. Tantissime morti e ci e’ dispiaciuto. Adesso speriamo che le cose migliorino e che riprenda la vita normale un po’ per tutti. Ci fermiamo fino a lunedi’ per una breve vacanza”, ha dichiarato un altro dei passeggeri che ha promesso di “autosegnalarmi”. Da oggi e’ infatti in vigore l’ordinanza emanata ieri sera dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano che impone l’obbligo di autosegnalazione per chiunque provenga da altre regioni. Abolita la quarantena di 15 giorni ma il provvedimento chiede di consegnare l’elenco delle zone visitate e dei contatti avuti nel periodo di permanenza in Puglia.

(Adp/Dire) 11:49