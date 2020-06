Calabria. Minasi (Lega): I vitalizi sono sepolti da tempo

“Abbiamo assistito a speculazioni gratuite”

(DIRE) Reggio Calabria, 3 Giu. – “I vitalizi sono stati sepolti da tempo, abbiamo assistito a gratuite speculazioni su un tema sempre caldo e che hanno messo in ombra quanto sin qui di positivo e’ stato fatto. Il messaggio passato e’ di continuita’ col passato e non puo’ essere ammesso”. Cosi’ la capogruppo della Lega in Consiglio regionale della Calabria Tilde Minasi intervenuta oggi in Aula sulla discussione relativa all’abrogazione della legge regionale, approvata nella seduta del 26 maggio, che regola l’indennita’ differita e l’indennita’ di fine mandato spettanti ai Consiglieri regionali. “Le esperienze pregresse – ha aggiunto la capogruppo della Lega – hanno determinato la unanime iniziativa di pervenire all’abrogazione della norma e, soprattutto, di chiedere scusa ai calabresi”. “In futuro – ha concluso Minasi – non dovra’ essere dato spazio a fraintendimenti sulla volonta’ di creare privilegi la Lega non intendera’ soprassedere a fattispecie analoghe ed a modalita’ regolamentari che alimentano equivoci”. (Mav/Dire) 18:08