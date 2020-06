Coronavirus. Nessun nuovo contagio in Sicilia tra oggi e ieri

Positivi scendono a quota 904, i guariti sono 2.268

(DIRE) Palermo, 3 Giu. – Nessun nuovo contagio da coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore, mentre nell’Isola e’ boom di guariti: 58 tra ieri e oggi. I dati sono contenuti nel report quotidiano diffuso dalla presidenza della Regione. Nell’Isola sono 904, al momento, i positivi (58 meno di ieri), mentre i guariti salgono 2.268. I decessi restano fermi a quota 275.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 154.873 (+1.456 rispetto a ieri), su 131.820 persone: di queste ne sono risultate positive 3.447. Sono 67, invece, i positivi ricoverati in ospedale, di cui sette in terapia intensiva. per 837 positivi, invece, e’ stato disposto l’isolamento domiciliare. (Sac/Dire) 18:20