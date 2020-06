Musei. Riaprono Uffizi, Schmidt: Passo importante per Firenze e Italia

(DIRE) Firenze, 3 Giu. – “Oggi dopo 85 giorni riapriamo gli Uffizi. È un passo molto importante per la citta’ di Firenze e per l’Italia. È lo stesso giorno in cui riaprono le regioni e tra un po’ anche il traffico internazionale”. Lo ha detto il direttore degli Uffizi, Eike Schmidt, arrivato al museo per la conferenza stampa che precede la riapertura del museo, prevista per le 14, quando Schmidt accogliera’ i primi visitatori.

Nella splendida sala della Niobe, insieme a Schmidt anche il sindaco di Firenze, Dario Nardella, il prefetto Laura Lega, il presidente del Consiglio regionale, Eugenio Giani, il cardinale arcivescovo Giuseppe Betori, il rabbino capo Gad Fernando Piperno e l'imam Izzedin Elzir.