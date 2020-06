I Vigili del Fuoco del distaccamento di Arona sono intervenuti nel pomeriggio del 2 Giugno per un incidente in via Vignetta, dove un’autovettura era uscita di strada. I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l’autoveicolo e successivamente hanno fatto uscire il conducente. Nessun’altra auto è rimasta coinvolta nell’incidente. Sul posto anche i Carabinieri della locale stazione per gli accertamenti del caso.

fonte – http://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=65355