Reggio Calabria: incendio in via Filippini, auto in fiamme e paura tra i residenti

Notte movimenta per gli abitanti di via Filippini di Reggio Calabria, intorno alle 2.30 un incendio ha interessato dei mezzi parcheggiati sulla strada della centralissima zona della città. Tre, le autovetture coinvolte e uno scooter, altre sono state rimosse in tempo, prima che le fiamme continuassero a divampare. Sul luogo sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza la zona e riportato tutto alla normalità. L’incendio ha destato preoccupazione tra i residenti, per le numerose macchine parcheggiate lungo la via.

F.R.