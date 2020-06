(DIRE) Roma, 3 Giu. – La capigruppo della Camera ha deciso che le dichiarazioni di voto sulla fiducia chiesta dal Governo al decreto scuola si terranno in aula a partire dalle 14.45 di domani. La votazioni per appello nominale, con prima chiama, si avviera’ alle 16.15. Dalle ore 20 alle ore 24 parerei del Governo sugli ordini del giorno, illustrazione odg e votazioni su odg. Il seguito delle votazioni, per licenziare il testo, si terranno venerdi’ alle ore 9. (Mar/ Dire) 17:52