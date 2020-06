Il Ministro degli Esteri Austriaco, Alexander Schallenberg, si rammarica di non poter riaprire le frontiere con l’Italia a causa della situazione pandemica in corso. Si dimostra tuttavia “ottimista e fiducioso” nella breve riapertura, infatti è possibile che dal 15 Giugno 2020, solo per le Regioni italiane che hanno contagi contenuti, potranno essere riaperte le frontiere.

SM