Coronavirus. Zampa: Hanno sbagliato anche esperti, serve prudenza doppia

(DIRE) Roma, 4 Giu. – “Dobbiamo anche prendere atto che del coronavirus nessuno sapeva nulla e di cretinate ne abbiamo sentite di ogni genere, anche di previsioni sbagliate da parte degli esperti, a maggior ragione questo nei cittadini porti al doppio della prudenza. Significa che oggi nessuno ci puo’ dire se il coronavirus ci tornera’ in maniera violenta in casa. Potrebbe essere che non sara’ cosi’, potrebbe essere che torni in una forma attenuata che e’ quella che oggi vediamo. Siamo arrivati li’ pero’ grazie alle misure che sono state prese, presumibilmente grazie al fatto che siamo capaci di curare le persone subito e questo da’ dei risultati migliori”. Lo dice il sottosegretario alla Salute, Sandra Zampa, intervenendo all”Aria che tira’ su La7. (Mar/ Dire) 12:13