(DIRE) Roma, 4 Giu. – Mentre la commissione Bilancio sta ancora contando gli emendamenti al decreto Rilancio, il termine per la presentazione e’ scaduto alle 16, sembra che il numero di proposte dei gruppi, a quanto si apprende, possa arrivare a 10 mila. Da domani, comunque, i relatori saranno al lavoro per iniziare a scremare la mole dei testi e arrivare a un numero di segnalati per consentire un esame del dl. (Lum/ Dire) 19:11