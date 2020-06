Gorizia, recupero autovettura

Nella mattina del 3 Giugno i Vigili del Fuoco hanno recuperato dall’alveo del fiume Isonzo un’autovettura semi-sommersa in prossimità della passerella di Gradisca d’Isonzo. Per le operazioni di recupero è stato necessario utilizzare personale specializzato in tecniche speleo-alpinistiche (SAF), personale del soccorso acquatico e specialisti sommozzatori del Nucleo di Trieste. Le operazioni di imbrago dell’autovettura sono state agevolate dall’utilizzo di un’imbarcazione a idrogetto gestita da tre unità VF del Comando di Udine abilitate alla navigazione e al soccorso in ambito fluviale e alluvionale. Le operazioni di recupero, coordinate dall’Unità di Comando Locale posizionata in prossimità della passerella, sono iniziate alle ore 8.30 e si sono concluse dopo circa 4 ore di lavoro al quale hanno contribuito, in maniera sinergica e coordinata, 22 Vigili del Fuoco.

