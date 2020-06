(DIRE) Roma, 4 Giu. – “Al fianco dei docenti precari scesi oggi in piazza a Roma per chiedere, ancora una volta, stabilizzazione e non ulteriore precarieta’. Il governo non finga di non sentire il grido dei tanti lavoratori precari della scuola!”. Lo scrive su Twitter Giorgia Meloni, presidente di Fdi. (Anb/ Dire) 18:07