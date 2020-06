A Reggio Calabria i pazienti con covid-19 sono 15

Ore 14.00 – Dopo le informazioni altalenanti venute fuori sul numero dei soggetti affetti da covid-19 a Reggio Calabria, per avere un dato certo ed univoco, abbiamo incrociato i comunicati stampa delle due “autorità sanitarie” che ufficializzano e diffondono i dati: l’ASP di Reggio Calabria e il GOM. Attualmente, Venerdì 05 Giugno, il numero totale dei pazienti positivi a nuovo coronavirus a Reggio Calabria è di 15 soggetti, dei quali:

11 persone in base all’ASP sono in “Assistenza Sanitaria Domiciliare” con monitoraggio quotidiano (pochi sintomi o in assenza di sintomi)

e

4 persone, di cui 3 afferenti allo stesso nucleo familiare, sono invece assisti presso il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria in condizioni di salute che destano preoccupazione. Si tratta di soggetti risultati già positivi al test che si trovavano in regime di isolamento domiciliare obbligatorio e per i quali il Dipartimento di Prevenzione dell’A.S.P. di Reggio Calabria ha disposto, per diverse ragioni, il ricovero.

Dall’ultima spiegazione nasce probabilmente la confusione che ha portato alcuni a ritenere che ci fossero dei casi in più, in realtà si è trattato di persone pare dello stesso nucleo familiare, monitorate dall’ASP che come si legge dai comunicati sono stati trasferiti in Ospedale, quindi è vero che erano contagiate ma non possono essere considerate dei nuovi casi.

FMP