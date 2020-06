Ancona, incidente stradale in frazione Sappanico

I Vigili del Fuoco sono intervenuti questa mattina alle 9:15 in frazione Sappanico per un incidente stradale tra due autovetture. Le due auto si sono scontrate sulla strada che da Sappanico conduce a Casine di Paterno e delle due le persone rimaste coinvolte, una è stata trasportata all’ospedale dal personale medico del 118. I Vigili del fuoco intervenuti hanno collaborato con i sanitari nell’assistenza agli infortunati e messo in sicurezza le auto.

fonte – http://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=65390