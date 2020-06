Crosia (Cs) arrestato pusher

Personale della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Corigliano-Rossano, Squadra di Polizia Giudiziaria, ha tratto in arresto in flagranza del reato V.P. di anni 45 per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. Nei particolari, il personale della Polizia Giudiziaria del Commissariato di P.S. di Corigliano–Rossano effettua giornalmente dei servizi di repressione e prevenzione dei reati in genere su tutto il vasto territorio di competenza. Nella serata di ieri, veniva intercettato e controllato V.P., il quale, in seguito alla perquisizione personale e poi domiciliare, veniva trovato in possesso di sostanze stupefacenti del tipo Cocaina, Marijuana e hashish; inoltre, all’interno dell’abitazione venivano rinvenuti tutti gli strumenti utili al taglio ed al confezionamento delle sostanze. Sempre all’interno della casa venivano rinvenute anche alcune piante di Marijuana dell’altrezza circa di 50 – 60 cm. Visti gli elementi di reità raccolti, il V.P. veniva tratto in arresto in flagranza del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio.

fonte – https://questure.poliziadistato.it/Cosenza/articolo/11405edb833ee9b93286863170