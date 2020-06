Torino: Si abbassa i pantaloni ai giardinetti. Denunciato per atti osceni in luogo pubblico

Denunciato dagli agenti del commissariato Madonna di Campagna

Domenica pomeriggio gli agenti del commissariato Madonna di Campagna intervengono presso i giardinetti pubblici in via Casteldelfino dove è stata segnalata la presenza di un soggetto molesto. Giunti sul posto, i poliziotti raccolgono la testimonianza di una minore e di alcune mamme. L’uomo, cittadino marocchino di 53 anni, poco prima era stato visto avvicinarsi alla zona ludica dedicata ai bambini e, dopo essersi improvvisamente abbassato i pantaloni, aveva iniziato a massaggiarsi le parti intime. In seguito, lo straniero si era seduto su una panchina, come nulla fosse accaduto. All’arrivo degli agenti, il cinquantatreenne stazionava ancora nel medesimo punto. Sottoposto a controllo, il soggetto dichiarava agli agenti di non aver fatto nulla e di trovarsi ai giardinetti per riposarsi dalla giornata lavorativa. L’uomo è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico.