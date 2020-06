Giustizia. Santanchè (FdI): Autogestione magistratura è un suicidio

(DIRE) Roma, 7 Giugno – “Cascini dice che il re è nudo e che l’autogestione della magistratura significa suicidio. Non esiste un capro espiatorio, troppo comodo! Esiste un sistema perverso che favorisce alcuni e penalizza altri e non fa funzionare correttamente la magistratura: da queste distorsioni dovrebbe dipendere la scelta di chi andrà a giudicare se una persona è colpevole o innocente? Non abbiamo bisogno di moderni Savonarola ma di gente seria onesta ed equilibrata che abbia a cuore il Paese.” Lo dice la senatrice Daniela Santanchè (Fratelli d’Italia). (Anb/ Dire) 17:41 07-06-20