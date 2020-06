Quirinale. Berlusconi: Io al Colle? Un torto a Mattarella parlarne ora

(DIRE) Roma, 7 Giu. – “Oggi al Quirinale c’e’ il presidente Mattarella che svolge il suo ruolo con equilibrio, autorevolezza e buon senso. Non facciamogli il torto di parlare di chi verrà dopo di lui”. Così Silvio Berlusconi, ospite di Canale5, risponde a Barbara D’Urso che gli domanda se nel suo futuro ci sia la presidenza della Repubblica. “Nella mia mente ho solo il desiderio e la speranza che gli italiani si rendano finalmente conto di quanto ho fatto di positivo per loro e per l’Italia e diventino consapevoli di quanto male e ingiustizie mi sono state fatte da quando sono sceso in campo per salvare il Paese dai comunisti”, aggiunge. (Anb/ Dire) 21:34 07-06-20