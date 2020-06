Quirinale. Mattarella: Prova impegnativa ma Italia ha carte in regola

Non vincerà territorio da solo, non prevarrà istituzione a scapito altra

(DIRE) Roma, 7 giu. – “Siamo chiamati a una prova impegnativa: l’Italia ha le carte in regola per superare la sfida. Non vincera’ da solo un territorio contro un altro, non prevarra’ una istituzione a scapito di un’altra, ma solo la Repubblica, nella sua unita’. Decisiva sara’ la capacita’ di tenere insieme pluralita’ e vincolo unitari”. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, lo dice in un messaggio per i 50 anni delle Regioni. (Com/Ran/Dire) 09:40