USA. Anche la Casa Bianca protetta con un recinto alto 3 metri

Misure speciali sono state adottate negli USA per arginare quei manifestanti violenti che si confondono abilmente tra la folla per seminare odio e violenza. A Washington, Capitale gestita dalla democratica Muriel BowserLa, la Casa Bianca, sede del governo statunitense, dopo l’ultimo assedio è stata protetta con una rete alta 3 metri e lunga quasi 3 chilometri. Questo provvedimento, adottato anche per altre zone o monumenti di particolare importanza socio\culturale per gli americani, sono stati adottati in previsione delle migliaia di manifestanti che ancora oggi protestano per la morte di George Floyd, l’afroamericano che ha perso la vita durante il brutale arresto messo in atto da diversi agenti della polizia di Minneapolis. Le proteste si sono quindi svolte pacificamente da New York a Los Angeles. Su Twitter Donal J. Trump, “inquilino” della Casa Bianca, ha postato che c’è stata “meno folla del previsto”.

