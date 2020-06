Campania. Negli agriturismo il primo fine settimana è già sold out

Coldiretti: “Luoghi dove è più facile garantire misure di sicurezza”

(DIRE) Napoli, 8 Giu. – Sono stati gli ultimi ad aprire, ma i primi a registrare un successo di prenotazioni con numerosi sold out in tutta la regione: gli agriturismi della rete Campagna Amica – comunicano Coldiretti e Terranostra Campania – hanno festeggiato la riapertura totale nel primo weekend della fase 3, nel rispetto delle prescrizioni anti-Covid.

Gli agriturismi, spesso situati in zone isolate della campagna in strutture familiari con un numero contenuto di posti letto e a tavola, e con ampi spazi all’aperto, sono – evidenziano Coldiretti e Terranostra Campania – i luoghi dove e’ piu’ facile garantire il rispetto delle misure di sicurezza per difendersi dal contagio fuori dalle mura domestiche e con l’arrivo della bella stagione sostenere il turismo in campagna significa evitare il pericoloso rischio di affollamenti al mare o nelle citta’.

In Campania sono presenti oltre 700 agriturismi nelle cinque province. Se la cucina e’ una delle ragioni principali per scegliere l’agriturismo, sono sempre piu’ spesso offerti programmi ricreativi come l’equitazione, il bike touring, il tiro con l’arco, il trekking, ma non mancano attivita’ culturali come la visita di percorsi archeologici o naturalistici. In Campania l’offerta agrituristica e’ sempre piu’ ricca e variegata, con crescita continua del turismo culturale e del turismo “green”.

