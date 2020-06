Coronavirus. In Lombardia 194 nuovi positivi e altri 32 i morti

(DIRE) Milano, 8 Giu. – Sono 194 i nuovi positivi al coronavirus in Lombardia, in rapporto del 4,3% con i tamponi giornalieri effettuati che oggi sono stati 4.488. I guariti/dimessi sono 263 e restano 107, stabili, i ricoverati in terapia intensiva. Altri 32 i decessi per un totale complessivo di 16.302. I casi per provincia con la differenza rispetto a ieri, vedono a Milano 23.437 positivi (+29) di cui 9.957 (+15) a Milano citta’. A Bergamo i positivi sono 13.609 (+51), a Brescia 15.070 (+63). (Mas/ Dire) 18:43