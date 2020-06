Ha il divieto di dimora in Liguria ma spaccia a Chiavari (Ge). Denunciato

I poliziotti del Commissariato di Chiavari hanno denunciato un 23enne afghano per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Durante un servizio finalizzato alla repressione dello spaccio, i poliziotti hanno notato alcuni giovani in atteggiamento sospetto che alla loro vista si sono allontanati. Il 23enne che si era nascosto dentro un negozio, probabilmente per non essere visto, è stato però notato dagli operatori che lo hanno seguito e controllato trovandogli addosso un sacchettino contenente 6,70 grammi di marijuana. Il giovane, oltre ad essere stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente è stato anche segnalato perché inottemperante alla misura di divieto di dimora in Liguria emessa a suo carico il 25 Maggio scorso dal tribunale di Genova.

